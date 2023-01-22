法務部開創平台提醒檢察官 律師犯罪應移付懲戒

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（中央社記者劉世怡台北22日電）部分律師犯罪未被移付懲戒，法務部著手開發平台與其他系統勾接，適時提醒檢察官，若被告具律師身分，所犯罪刑達法定要件，別忘了移付律師懲戒委員會，整頓司法風紀。

法務部初步規劃新平台，以檢察署內部管理系統與律師查詢系統相互比對以檢核被告身分，如果符合者則出現警示，提醒檢察官依律師法規定處理；目前已進行系統規劃、採購，預計今年可完成系統平台建置。

法務部檢察司長黃謀信指出，律師為在野法曹，業務的執行，攸關委任當事人權益及國家司法程序的運作，具有重大公益色彩。法務部定期舉辦「律師業務聯繫會議」，邀請全國律師聯合會就律師業務現況進行意見交換。

黃謀信表示，民國109年修正律師法，增訂第73條、第74條規定，律師如犯特定重大的犯罪而遭檢察官起訴者，為保障委任人權益、避免有損司法的威信及律師公益的使命，明定律師懲戒委員會得於衡量其所涉情節的輕重，命暫時停止執行職務。

不過，為免審判程序過於冗長，過度影響律師的工作權，如果所涉案件經宣判、改判無罪或非屬第7條所列之罪者，受停止執行職務的律師，即得向律師懲戒委員會聲請回復執行職務。

檢察司律師科科長周元華告訴中央社記者，依律師法規定，律師如果故意犯罪經判決確定或是涉犯最重本刑5年以上的貪污、行賄、侵占、詐欺、背信或最輕本刑1年以上有期徒刑之罪，經檢察官提起公訴，將可由高等檢察署以下各級檢察署，對在其轄區執行職務的律師移付懲戒，由律師懲戒委員會決議是否懲戒。

記者提問，實務上，檢察官案量大，被告可能不會主動告知有律師身分，檢察官通常在什麼時機點才會發現可將律師移付懲戒。

周元華指出，被告如果不是以律師身分犯罪，檢察官恐怕無法知悉對方有律師身分而有後續移付動作，為避免此情況，法務部已函請各級檢察署促請檢察官注意，並規劃上述新平台，以提醒檢察官，若被告具有律師身分，查明是否符合移付懲戒規定，使違法或行為不當律師即時受到律師懲戒，以維法紀。

依律師查詢系統顯示，在違反律師法74條規定（律師涉犯重罪遭起訴時，檢察官依法將其移付懲戒）近期遭移付懲戒的律師是陳梅欽（前士林地院法官），陳梅欽涉嫌新台幣1537萬餘元財產來源不明，一審獲無罪，由二審審理中，他轉任律師後遭移付懲戒，律師懲戒委員會決議將他停止執行律師職務，他已請求覆審，律師懲戒覆審委員會尚未決議。

法務部指出，律師遭懲戒的處分可分為除名、停止執行職務、申誡、警告等，其中遭除名及停職處分的資料會永久存在律師查詢系統裡，申誡及警告處分的資料則是存放5年，供民眾查詢使用。

依據法務部近年106年至110年期間累計5年統計資料顯示，共除名5人、停職68人、申誡26人、警告42人。

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法務部提醒，律師查詢系統提供律師姓名、照片、所屬公會等資料，可供民眾在委任律師前確認，辨別真、假律師，此系統並提供律師懲戒紀錄。律師查詢系統目前累計點閱達937萬次。

此外，因查詢律師基本資料所顯示的大頭照與律師證照上為同一張，許多人是多年前考取證照，面貌與現今大不同，法務部也鼓勵為便於民眾辨識，律師可以透過法務部網路線上填寫申請單，將原律師證加上新的照片（填寫更換律師證書相片申請書），或是申請換發律師證書（換照片）。（編輯：李亨山）1120122