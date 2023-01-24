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台中住宅凌晨火警 男屋主陳屍屋內

2023/1/24 10:10（1/24 11:01 更新）
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台中市烏日區成功西路一處磚造平房24日凌晨發生火警，消防局獲報到場時已經全面燃燒。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年1月24日
台中市烏日區成功西路一處磚造平房24日凌晨發生火警，消防局獲報到場時已經全面燃燒。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年1月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市烏日區一處磚造平房今天凌晨發生火警，消防局獲報到場時已經全面燃燒，經撲滅火勢後，消防人員在屋內發現男屋主明顯死亡，火警原因仍待調查釐清。

台中市政府消防局今天發布新聞訊息表示，今天凌晨1時32分獲報，烏日區成功西路一處住宅發生火警，出動消防車15輛、救護車1輛，與消防人員39名前往搶救。

消防人員表示，火警現場為1樓磚造平房，消防人員到場時已全面燃燒，火勢於2時12分撲滅，燃燒面積約50平方公尺，周邊山坡地雜草燃燒面積約80平方公尺。

消防人員在屋內發現男屋主，但因明顯死亡未送醫，起火原因由消防局火調人員調查釐清。（編輯：張芷瑄）1120124

台中市烏日區成功西路一處磚造平房24日凌晨發生火警，經消防局出動人車撲滅火勢後，消防人員在屋內發現男屋主已明顯死亡。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年1月24日
台中市烏日區成功西路一處磚造平房24日凌晨發生火警，經消防局出動人車撲滅火勢後，消防人員在屋內發現男屋主已明顯死亡。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年1月24日
#台中市政府消防局
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