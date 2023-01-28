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屏鵝公路春節車流大 貪快違規佔慢車道開罰逾300件

2023/1/28 11:17（1/28 11:31 更新）
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春節期間，往台東與墾丁人潮多，屏鵝公路在尖峰時段，車流每小時超過2700輛次，駕駛不耐久候，直接違規行駛機慢車道搶快，屏東警方沿線路段架設錄影設備，以不定時、不定點進行取締違規車輛，統計春節期間初一至初六，已舉發違規逾300件。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年1月28日
春節期間，往台東與墾丁人潮多，屏鵝公路在尖峰時段，車流每小時超過2700輛次，駕駛不耐久候，直接違規行駛機慢車道搶快，屏東警方沿線路段架設錄影設備，以不定時、不定點進行取締違規車輛，統計春節期間初一至初六，已舉發違規逾300件。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年1月28日
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）春節期間，往台東與墾丁人潮多，屏鵝公路在尖峰時段，車流每小時超過2700輛次，駕駛不耐久候，直接違規行駛機慢車道搶快，屏東警方從初一至初六，就舉發逾300件違規。

屏鵝公路是駕駛人往返台東、墾丁的重要路段，因春節出遊人潮眾多，尖峰時段每小時超過2700輛次，屏東警方加派警力疏導，也因應車流機動調撥南北車道紓解，但卻出現有駕駛因不耐久候想貪快，因此違規行駛機慢車道。

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屏東縣警局枋寮分局第四組巡官金昱亨接受媒體聯訪指出，汽車行駛機慢車道屬違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款，可處新台幣600元至1800元罰鍰，統計春節期間初一至初六，已舉發違規逾300件。

金昱亨表示，春節期間除採機動巡邏取締，同時也在沿線路段架設錄影設備，以不定時、不定點進行取締違規車輛，呼籲行經車多路段，不要違規行駛機慢車道，造成危險。（編輯:黃世雅）1120128

#金昱亨
#屏鵝公路
#屏東縣
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