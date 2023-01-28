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能高山連2起登山事故 空勤支援吊掛下山

2023/1/28 13:10（1/28 13:21 更新）
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能高山連2天傳出2起登山事故，2支不同登山隊伍分別有女山友身體不適、男山友摔落邊坡受傷求援，花蓮縣消防局請求空勤直升機支援，28日上午出動將2人吊掛下山送醫治療。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月28日
能高山連2天傳出2起登山事故，2支不同登山隊伍分別有女山友身體不適、男山友摔落邊坡受傷求援，花蓮縣消防局請求空勤直升機支援，28日上午出動將2人吊掛下山送醫治療。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月28日
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）能高山連2天傳出2起登山事故，2支不同登山隊伍分別有女山友身體不適、男山友摔落邊坡受傷求援，花蓮縣消防局請求空勤直升機支援，今天上午11時許將2人吊掛下山送醫。

花蓮縣消防局昨天接獲南投轉報，41歲黃姓女山友25日跟團自屯原登山口入山，預計29日從奧萬大下山，因肩部、小腿及膝蓋疼痛，雖無外傷但無法行走，領隊陪同協助報案求援，其餘6人繼續行程。

同一路線今天上午有另一支登山隊伍通報，52歲楊姓男山友摔落50公尺邊坡，自行爬上路面後，右背部拉傷、膝蓋扭傷，手指脫臼等狀況，由2名同行友人陪同求援。

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花蓮縣消防局第二救災救護大隊副大隊長高子翔指出，2支隊伍登山路線皆為能高安東軍路線，求援位置都在海拔3000公尺能高南峰南鞍營地附近，地面隊伍原定今天從南投屯原入山，估計約3天路程才能接觸患者。

高子翔指出，花蓮縣消防局請求空勤直升機支援，今天上午出動1架次，將2名患者吊掛下山，降落在花蓮德興運動場，後送至花蓮慈濟醫院治療。（編輯：黃世雅）1120128

#高子翔
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#花蓮慈濟醫院
高子翔
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