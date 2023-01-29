感情糾紛相約談判 男逼情敵持爆裂物炸斷3指頭

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桃園2名男子因爭風吃醋相約談判，桃園市警局桃園分局表示，王姓男子以鋼珠槍威嚇被害男子用左手握住一顆不明爆裂物，再以手槍型打火機引爆，導致被害人左手嚴重傷害，圖為犯案用的鋼珠槍。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年1月29日

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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園2名男子因爭風吃醋相約談判，其中王姓男子找8人助陣，以鋼珠槍威嚇被害男子手握炸藥引燃炸斷3根手指，警方在2小時內逮捕9人到案，全案依重傷害等罪嫌送辦。

桃園警分局埔子派出所所長簡國峻今天接受媒體聯訪表示，昨晚11時7分許，埔子派出所接獲民眾報案指出，大興西路二段麥當勞旁有疑似爆炸聲響，有一名男子受傷倒地，警網立即趕抵現場處理。

簡國峻指出，根據初步調查，32歲王男與被害男子分別為張姓女子的前任及現任男友，雙方相約見面把話說清楚，但被害人一到現場，就遭王男與同行8名友人壓制。

簡國峻說，王男以鋼珠槍威嚇被害男子用左手握住一顆不明爆裂物，再以手槍型打火機引爆，導致被害人左手嚴重傷害，其中食指、中指、無名指斷裂，所幸經緊急送醫治療後無生命危險，王男一夥人隨即鳥獸散。

簡國峻表示，警方立即發布攔截圍捕，於隔日凌晨0時15分在經國路某加油站前攔查王男到案，並起獲鋼珠槍、手槍型打火機等物品，同時循線於2小時內將王男的8名友人全數查緝到案，全案調查後依照重傷害罪、聚眾鬥毆罪等移送檢方，後續將朝組織犯罪偵辦，以嚇阻鬥毆案件。（編輯：李錫璋）1120129