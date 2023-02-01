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論文案調查官余正煌調內勤 蔡清祥：慣例輪調

2023/2/1 17:07（2/1 17:32 更新）
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涉論文風波的調查官余正煌傳出考績被打甲等又遭調職為內勤。法務部長蔡清祥（圖）1日受訪說，余正煌這次調動應是慣例。（中央社檔案照片）
涉論文風波的調查官余正煌傳出考績被打甲等又遭調職為內勤。法務部長蔡清祥（圖）1日受訪說，余正煌這次調動應是慣例。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北1日電）涉論文風波的調查官余正煌傳出考績被打甲等又遭調職為內勤。法務部長蔡清祥今天受訪說，調查官工作慣例就是會輪調內勤或外勤增加歷練，余男這次調動應是慣例，予以尊重。

法務部長蔡清祥於下午媒體茶敘前，接受媒體詢問余正煌考績及調職內勤等問題時，做出上述表示。

蔡清祥說，調查官的工作本來就有輪調制度，所以余正煌這次調為內勤，應是調查局各處站基於過去慣例所做的，他予以尊重。慣例是指調查官會輪調內勤或外勤來增加工作歷練。

媒體追問，之前有傳出余正煌的調查局主管，曾對余男施壓提及，余的言論恐會害當時參選的林智堅不當選，是否有這樣的情況。

蔡清祥回應指出，他不了解這個狀況，不過調查局認定這起論文事件，是余正煌私人事情跟公務無關，所以調查局也都沒有介入。

官司部分，余正煌自訴前新竹市長林智堅涉侵害著作權案，台北地方法院1月間開庭時，林智堅首次出庭並表示，是以自己參與新竹巿長選舉相關民調為論文依據，他沒有抄襲、沒有認罪的問題。北院目前尚未定出下次開庭日期。（編輯：方沛清）1120201

#余正煌
#蔡清祥
#林智堅
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