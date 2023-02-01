法務部維護治安 續推打詐、反黑、掃毒修法

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法務部1日舉行農曆春節後首場媒體茶敘，檢察司長黃謀信會中指出，法務部是打詐國家隊「懲詐」主責機關，督導台灣高檢署推動打詐專案，向上溯源清剿瓦解詐騙集團。中央社記者劉世怡攝 112年2月1日

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（中央社記者劉世怡台北1日電）法務部今天舉行春節後首場媒體茶敘，強調已射出打詐、反黑、掃毒等3支箭，以維護社會治安。檢察司長黃謀信指出，時代與科技演進使犯罪態樣質變，透過修法填補現行法制不足。

黃謀信於茶敘時指出，法務部是打詐國家隊「懲詐」的主責機關，督導台灣高檢署推動打詐專案，向上溯源清剿瓦解詐騙集團，民國111年6月至12月，查獲1043件電信網路詐欺集團案、共9537人，比110年同期增加45.8%；而詐欺涉及私行拘禁案件，截至112年1月28日止，已查獲110件、被告421人、羈押128人，查扣不法所得新台幣2443萬餘元。

黃謀信指出，詐欺犯罪有質變為暴力犯罪的趨勢，衍生出妨害自由、施以凌虐等複合性犯罪型態，甚至導致被害人受重傷或死亡，對於社會治安危害甚鉅，為提高嚇阻力，法務部擬具刑法修正案加重刑責，並依情節增訂刑事罰責。

例如，現行私行拘禁妨害自由罪最重可判處5年徒刑，修正案增訂「加重剝奪行動自由罪」，即妨害自由如果合併意圖實施其他犯罪、3人以上共同犯罪、攜帶兇器、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人等6種情形，最重可處7年有期徒刑。若發生死亡或重傷害結果，最重分別可處無期徒刑或12年徒刑。

另外，以深偽影像或聲音進行詐欺，增訂列為加重詐欺罪，最重可處7年徒刑；觸犯詐欺又剝奪行動自由罪，新增加重結合犯規定，最重可處10年徒刑。

黃謀信提及，詐欺經常伴隨洗錢，法務部擬修正洗錢防制法，針對「犯罪所得達1億元以上」者加重處罰；增訂處罰利用虛擬資產或第三方支付工具進行洗錢的犯罪行為；增訂人頭帳戶罪，意即無正當理由提供帳戶者，獨立為洗錢犯罪類型。

掃黑部分，黃謀信指出，已提出「組織犯罪防制條例」條文案，增訂招募他人出國加入犯罪組織罪；擴大沒收範圍，以及觸犯組織罪判刑確定者，不得登記為公職人員候選人。草案經行政院會通過，已送立法院審議。

掃毒部分，黃謀信表示，執法機關加強境內查緝，深化安居緝毒專案，掃蕩新興毒品、加強查緝校園及社區毒販、網路毒品交易；強化邊境管制措施，加強國際情資交流及跨國緝毒合作；另增加驗毒、驗尿能量及效率，111年1月到10月，已查獲8528.7公斤毒品，比110年同期增加5411.4公斤。

黃謀信強調，為遏止新興毒品的散播，立法院會已三讀修正通過毒品危害防制條例部分條文，將原本持有第三級、第四級毒品純質淨重20公克以上者就可處有期徒刑，調降為5公克以上，實際上執法更加嚴格，更易構成罪責，並非外傳5公克不會受刑罰。毒駕刑罰修正為只要檢驗判定為陽性，無論是否不能安全駕駛，都有刑責。

蔡清祥則表示，大麻並沒有除罪化，民眾切勿以身試法；針對打詐、反黑、掃毒等相關修法，期許盡速完成法制作業，以及時因應日新月異的犯罪型態，並請執法機關戮力查緝，維護治安，讓人民安居樂業。（編輯：方沛清）1120201