台中警追緝嫌犯遭衝撞 當街開10槍壓制逮捕

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台中市警察局第二分局2日追緝一起妨害自由案時，在中區建國路與台中路口遭對方開車衝撞，還波及當時停等紅燈的2輛公車；因擔心危及人車，警方開10槍壓制喝止，接著破窗逮人到案。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市警察局第二分局今天追緝妨害自由案共犯時，在中區建國路與台中路口遭對方開車衝撞，擔心危及人車，警方開10槍喝止，並破窗逮捕謝姓男子到案，依妨害自由等罪嫌法辦。

台中市警察局第二分局下午召開記者會說明追緝過程指出，昨天接獲林姓婦人報案指稱她的趙姓兒子將近1天都聯絡不上，由於趙男本身有債務問題很擔心，警方隨即展開協尋。

警方發現趙男最後身影是跟不知名男子見面，隨即成立專案小組，擴大調閱監視器，警方表示，在案發後的10小時內，員警在中區自由路的一棟大樓房間內，尋獲趙男及逮捕在場的曾姓嫌犯（23歲）。

警方根據曾嫌的供詞，鎖定共犯謝姓男子（25歲）及使用的車輛，今天上午11時許，在台中市中區建國路與台中路口跟蒐時，突遭謝男開車衝撞，並波及當時停等紅燈的2輛公車。

眼看謝男企圖持續加速逃出車陣，警方指出，專案小組成員擔心現場車流、人流眾多，如謝男繼續駕駛車輛脫逃，必將危害路上人車安全，於是對空鳴9槍及對嫌犯車輛右後輪開1槍予以制止，接著破窗逮捕謝男到案。

警方指出，謝男本身有竊盜及毀損案遭通緝中，發現疑有警方跟蹤，而加速意圖逃逸，全案依妨害公務、妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦。至於是否涉及詐欺集團及人蛇集團案，後續將持續調查釐清。（編輯：謝雅竹）1120202