掛假車牌拒攔查遭中市警開4槍追緝 3人落網送辦

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市警方今天巡邏時發現懸掛假車牌的車輛，在停等紅燈時上前盤查遭對方拒檢企圖衝撞逃逸，警方開4槍擊中左後輪仍逃逸，經警方全力追緝下，陸續將車上3人查緝到案後送辦。

警方表示，上午9時許執行巡邏勤務時，發現1輛黑色自小客車懸掛假車牌，利用車子在西屯區文心路、台灣大道路口停等紅燈時進行盤查，卻遭駕駛拒檢企圖衝撞逃逸，警方朝左後輪射擊4槍，車輪爆胎後仍行駛逃離現場。

警方指出，對方開車逃離時，在文心路、市政北一路口撞擊1輛休旅車，肇事後又逃逸，警方循線追緝，在惠文路、文心一路口找到車子時，發現對方自撞路燈桿，車上2男1女已棄車逃逸。

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警方在附近一棟社區大樓找到藏身大廳的李姓女子（23歲），在李女身上查獲毒品安非他命0.5公克，並從車內查獲吸食器K盤，帶回偵辦。

另2名棄車逃逸男子，經警方成立專案小組追查，於下午4時許在南區逮獲駕駛葉姓男子（22歲）及乘客羅姓男子（38歲），羅男於車禍自撞時腿部挫傷，經協助送醫治療無生命危險，全案將葉男依公共危險、肇事逃逸、妨害公務及毒品危害防制條例等罪嫌送辦，李女、羅男依毒品危害防制條例罪嫌送辦。（編輯：李亨山）1120202