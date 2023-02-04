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愛侶騎車遊高雄 女疑為撿掉落馬路手機遭公車撞死

2023/2/4 11:10（2/4 11:46 更新）
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高雄市鳳山區3日晚間發生死亡車禍，侯姓女子騎車載李姓女友到高雄遊玩，行經鳳松路時疑為撿拾手機穿越馬路，結果遭一輛公車撞上，公車前擋風玻璃碎裂，侯女送醫急救仍宣告不治。（高雄市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月4日
高雄市鳳山區3日晚間發生死亡車禍，侯姓女子騎車載李姓女友到高雄遊玩，行經鳳松路時疑為撿拾手機穿越馬路，結果遭一輛公車撞上，公車前擋風玻璃碎裂，侯女送醫急救仍宣告不治。（高雄市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月4日
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄鳳山區昨天晚間發生死亡車禍，侯姓女子騎車載李姓女友前來高雄遊玩，但行經鳳松路時疑為撿拾手機穿越馬路，結果遭一輛公車撞上，今天凌晨不治，詳細肇因仍待釐清。

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高雄市政府警察局鳳山分局上午發布訊息指出，29歲侯女騎車載同為29歲的李女前來高雄遊玩，但兩人昨天行經鳳松路161-11號前時，疑因手機掉落路中央，侯女下車步行橫越馬路打算撿起來時，遭43歲林男駕駛的公車當場撞上失去意識，李女目睹愛人被撞馬上報案。

警消到場後，救護人員先對侯女緊急實施心肺復甦術，送往高雄長庚紀念醫院急救，警方則陪同傷患及家屬前往，另通報鑑識小組協助採證及製作林男相關筆錄。但侯女仍在今天凌晨0時19分宣告不治，詳細肇事原因仍待調查。（編輯：謝雅竹）1120204

#高雄市
#鳳松路
#高雄長庚紀念醫院
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