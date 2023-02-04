彰化警下班遭毒駕撞死 林右昌南下捻香送行

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彰化員警高偉倫日前騎車下班時遭有毒品、酒駕前科的吳姓男子追撞致死，家屬4日在高雄市第二殯儀館橋頭分館舉行公祭，內政部長林右昌（中）親自南下捻香，向家屬致意。中央社記者曾以寧攝 112年2月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）29歲彰化員警高偉倫日前下班騎車時遭有毒品、酒駕前科的吳男追撞致死，今天高雄第二殯儀館橋頭分館舉辦公祭，內政部長林右昌南下捻香，300多名官警在靈車駛離時列隊送行。

彰化警分局快官派出所員警高偉倫1月23日下班騎機車返回租屋處，途中被吳男駕駛的自小客車從後方追撞，飛出10多公尺，送往彰化基督教醫院急救後傷重不治。吳男也受傷送醫治療，血液驗出毒品反應涉「毒駕」撞死人。

高偉倫家屬今天在高雄市第二殯儀館橋頭分館舉行公祭，林右昌率警政署長黃明昭、高雄市政府警察局副局長葉明潭、國道公路警察局局長廖美鈴、彰化縣警察局長張國雄、花蓮縣警察局副局長翁誌宏前往致哀，彰化副縣長林田富也出席致意。

面對悲傷的家屬，林右昌允諾「警察就是個大家庭，請放心，偉倫的事情就是我們的事情」。儀式結束、棺木被送上靈車，緩緩駛出殯儀館時，到場送別的300多名官警列隊行禮，為高偉倫送行，場面備極哀榮。

林右昌會後接受媒體聯訪說，重視毒駕問題，法務部已經針對毒駕部分展開法案研擬等工作，相信會盡快處理；此外，目前各縣市警局都加強安排酒駕勤務，酒駕零容忍，是警方政策方向目標，但民眾意識、守法觀念都還是要加強宣導，避免憾事一再發生。

針對毒品問題，林右昌指出，三、四級毒品問題，近年一直是政府反毒重點工作，尤其是校園反毒，現在年輕人2.0專案也在推行中，這幾年校園反毒有相當好的成果，相關案件大幅下降；不過民眾常有三、四級毒品傷害不大、罪刑不高迷思而嘗試，所以在校園、社會的宣導是反毒重點，會持續進行。

媒體詢問第四天然氣接收站填海造陸在基隆方面有不同聲音，林右昌說，今天是代表總統蔡英文、行政院長陳建仁向高偉倫致意，其他問題就不在此回答。

警方資料指出，高偉倫是高雄人，從警年資近4年，在花蓮縣服勤期間，各項勤、業務表現良好，尤以刑事案件績效卓著，曾偵破多件毒品、公共危險及槍砲彈藥案件，個性溫和活潑，與同事相處融洽；今年1月初為就近照顧年邁雙親，調任至彰化縣警察局，未料至彰化服務僅18天就遭遇不測，警界痛失英才。（編輯：謝雅竹）1120204

彰化員警高偉倫日前騎車下班時遭有毒品、酒駕前科的吳姓男子追撞致死，家屬4日在高雄市第二殯儀館橋頭分館舉行公祭，300多名官警到場致意送行。中央社記者曾以寧攝 112年2月4日

彰化員警高偉倫日前騎車下班時遭有毒品、酒駕前科的吳姓男子追撞致死，家屬4日在高雄市第二殯儀館橋頭分館舉行公祭，棺木被送上靈車時，到場送別的300多名官警列隊行禮。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月4日