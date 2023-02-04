112年律師轉任檢察官遴選 法務部：增加筆試

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）法務部表示，今天公告辦理民國112年律師申請參加檢察官公開遴選作業，暫定需用檢察官名額10名，今年遴選作業新增筆試階段，落實司改國是會議決議檢察官多元進用的意旨。

法務部表示，凡執行職務滿6年、未滿55歲，具擬任職務任用資格，例如經公務人員高等考試或公務人員特種考試相當等級考試及格，或經專門職業及技術人員高等考試、律師考試及格、具公務人員薦任官等以上資格，即可報名轉任檢察官。

法務部表示，今年遴選暫定需用檢察官名額10名，得由檢察官遴選委員會視業務需要，擇優或增額遴選。不同於去年遴選作業，在原有書類審查、面試等篩選階段中，新增筆試階段，測驗檢察書類擬作、偵查計畫擬定科目。獲得遴定者到司法官學院參加1年職前研習，期滿分發任試署檢察官。

另外，今年1月6日，法務部修正公告檢察官遴選委員會設置及審查辦法，若遴選委員間對於書類審查評定分數差異甚大，得再指定1或2名委員進行「複評」，若「複評」通過者即可取得筆試階段資格。

法務部新聞稿指出，立法院100年制定法官法時，要求提高司法官多元進用比例，106年起辦理第1期律師轉任檢察官公開遴選，截至去年為止，共辦理5期遴選，合計錄取31名律師。

另外，110年法官法修正公布，增訂檢察事務官轉任檢察官，從110年、111年起，遴任共16名檢察事務官擔任檢察官。（編輯：戴光育）1120204