國道2號變換車道失控6車連環撞 1命危1輕傷

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國道2號西向11.2公里南桃園交流道段6日上午發生6輛車連環碰撞車禍，造成1駕駛輕傷、另1名駕駛被救出時已無生命跡象，2人都已緊急送醫。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）國道2號西向11.2公里南桃園交流道段，今天上午發生6輛車連環碰撞車禍，造成1駕駛輕傷、另1名駕駛被救出時已無生命跡象，2人都已緊急送醫，確切肇事原因警方持續調查。

國道公路警察局第六公路警察大隊副大隊長劉賢裕下午接受媒體聯訪表示，勤務指揮中心在上午9時50分許接獲通報，國道2號西向11.2公里處南桃園交流道段發生車禍事故，立即派遣所屬巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往。

劉賢裕指出，初步調查，由20餘歲張男駕駛的營業大貨車（預拌混凝土車），行駛於外側車道疑因未注意前方車流回堵，變換至中線車道後失控翻覆，導致碰撞外側車道5部車輛肇事，事故造成1名駕駛輕傷、另外1名駕駛重傷送醫救治，駕駛均無飲酒情形；警方將持續調查釐清肇事原因，事故現場在上午11時56分完全排除。

桃園市政府消防局表示，救護人員抵達現場後發現，現場為4輛自小客車、1輛小貨車及1輛預拌混凝土車的車禍事故，44歲林男受困且已經失去呼吸心跳，另有47歲周男輕傷，2人都緊急送醫搶救。（編輯：陳仁華）1120206