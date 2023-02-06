把草嶺停車場當甩尾練習場 雲林警：恐觸公共危險罪

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣府去年斥資上千萬元在草嶺打造停車場，方便上山賞花民眾停車，但有人拍到近日有黑色轎車在停車場瘋狂甩尾，把停車場變成練習場；警方認定車輛危險駕駛，恐面臨公共危險罪。

雲林縣草嶺每到春節前後櫻花大綻放，吸引上萬遊客賞花打卡，縣府為解決當地停車問題，去年斥資新台幣1330萬元開闢停車場。

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有民眾日前在臉書（Facebook）貼黑色轎車在公用停車場甩尾炫技畫面，影片中，停車場內空無一車，黑色轎車原地甩尾2圈後瀟灑離場，全程30秒畫面在網路上引起熱議。

雲林縣警察局斗南分局副分局長詹百平今天接受媒體聯訪時說，經了解，停車場位於149（甲）線草嶺段，而車輛在公有停車場內甩尾，駕駛人行為觸犯危險駕駛，可依道路交通管理處罰條例第43條舉發，處6000元以上、24000千元以下罰鍰，吊扣牌照6個月，並當場禁止行駛；另可依刑法公共危險罪移送偵辦，呼籲民眾切勿以身試法。（編輯：陳仁華）1120206