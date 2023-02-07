桃園民宅加蓋鐵皮屋火警 釀1死2傷悲劇

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桃園市大溪區一棟民宅7日上午發生火警，消防局獲報立即出動人車搶救，救出嚴重灼傷的游姓女子及鄧姓女子，游女的3歲女兒不幸葬身火窟。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月7日

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市大溪區一棟民宅今天上午突然發生大火，消防局獲報出動人車搶救，救出嚴重灼傷的游姓女子及鄧姓女子，至於游女的3歲女兒則不幸葬身火窟，財物損失及起火原因調查中。

消防局表示，上午9時59分接獲報案，在大溪區發生住宅火警，指揮中心立即派出60名消防人員、18輛消防車及4輛救護車前往救災，隊員抵達現場立即灑水搶救。

消防局指出，現場為地上2層鋼筋混凝土、第3層鐵皮加蓋結構建築物，起火層位於第3層，現場無危險物品，燃燒3樓住家內家具、家電及裝潢等物品；燃燒面積15平方公尺，火勢在10時22分撲滅。

消防局說，大火造成2人送醫救治，其中30歲游女有90%的二到三度燒燙傷，20歲鄧女有30%的二到三度燒燙傷，2人意識清楚，至於3樓救出一名3歲游姓女童已明顯死亡未送醫。

消防局表示，消防人員另外救出50歲的游姓男子，雖呼吸不適但意識清楚，因為是預防性送醫，故不列受傷統計，至於詳細的財物損失及起火原因，正在調查中。（編輯：李錫璋）1120207