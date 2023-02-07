女大生左胸12處刀傷遭殺害 8日解剖釐清死因

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嘉義市忠孝北街停車場旁6日發生李姓女子身體多處刀傷倒臥地上，送醫急救仍不治，嫌疑人汪男駕車逃回桃園市，於7日在住處墜樓身亡。圖為案發現場。珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月7日

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義市李姓女大生昨天身體多處刀傷倒臥一處停車場旁，送醫不治；嫌疑人汪男駕車逃回桃園住處墜樓身亡；檢警今天相驗，李女左胸12處刀傷、脖子有勒痕，明天將解剖釐清死因。

嘉義地檢署表示，20歲李女命案，檢警今天上午會同法醫相驗，發現身體有12處穿刺傷，集中在左胸，且深及內臟，脖子也有明顯勒痕，因無法檢視傷口深度，加上有窒息致命可能，且李女為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，盡速安排明天上午解剖釐清死因。

警方指出，汪男平時在桃園市擔任水電工，住在嘉義市的李女則在中部就讀大學，兩人透過網路認識並交往，最近1、2個月的假日，李女都會到桃園找汪男遊玩，不過，李女的家長並不知道女兒有正在交往的男朋友，也不認識汪男。

嘉義市警察局第二分局表示，李姓女子昨天深夜被發現倒臥在忠孝北街一處停車場旁草地上，滿臉鮮血且傷勢嚴重，緊急送醫急救後，因李女左胸口有穿刺傷口，傷勢嚴重，仍於昨天深夜11時36分宣告不治。

目擊證人表示，當時發現一對男女激烈爭吵，後來男子跨坐在女子身上，且有搥打女子胸口狀況，女子也發出痛苦呻吟聲，後來男子發現有人靠近，則駕駛黑色自小客車往忠孝路方向逃逸。

警方隨即追查涉嫌行凶的27歲汪姓男子動向，發現汪男一路駕車北上返回桃園市八德租屋處，並於今天凌晨從租屋處19樓墜樓死亡，警方並在其車上發現一把疑似行凶的水果刀。

檢方表示，李姓女大生命案，嫌疑人汪男也身亡，案件最後會朝向不起訴處分，不過，犯罪被害人保護協會嘉義分會已派員協助李女家屬處理後續相關事宜，其家屬也可申請犯罪被害人相關補償。（編輯：謝雅竹）1120207

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。