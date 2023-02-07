高雄工安意外 拖板車載鷹架傾倒砸傷工人1命危1輕傷

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高雄市仁武區7日中午發生工安意外，一處工地在吊掛鷹架時，因拖板車外伸撐座未展開至最大位置，導致拖板車傾倒，造成車上鷹架滑落壓傷金姓、陳姓勞工。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高市仁武區今天中午發生工安意外，一處工地在吊掛鷹架時，因拖板車外伸撐座未展開至最大位置導致傾倒，車上鷹架壓傷金姓、陳姓勞工，其中金男命危、陳男受輕傷送醫救治。

高雄市政府勞工局發布新聞稿指出，仁武區八卦段43地號新建工程承攬人聖騰工程企業有限公司雇用金姓及陳姓工人中午12時許從事吊掛鷹架作業時，因吊掛過程未將拖板車外伸撐座展開至最大極限位置，導致拖板車傾倒，造成車上鷹架滑落壓傷2人。

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警消到場後，發現44歲金姓男駕駛遭鷹架踏板壓傷昏迷，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）送往榮總醫院急救；另名34歲協助卸貨工人陳男受輕傷，送往高雄長庚紀念醫院救治，勞工局勞檢處等單位已到場協助處理。

勞檢處初步檢查研判，肇事原因為使用具有外伸撐座移動式起重機時，未將外伸撐座展開至最大極限位置；由於雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，已勒令作業場所停工，並依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰，同時派員辦理勞工相關慰助事宜。（編輯：陳仁華）1120207