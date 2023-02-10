與中國籍前媳婦爭孫敗訴 阿嬤釋憲獲不受理

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（中央社記者林長順台北10日電）一名男童的台灣父親與中國母親離婚後，由父親單獨照顧，父親死後，阿嬤向法院聲請停止母親親權遭駁回確定後，聲請憲法審查及暫時處分。憲法法庭今天裁定不受理。

男童父親於民國103年間在中國與當地女子結婚，生下男童，2人於105年間離婚後，約定由父親單獨行使及負擔男童的權利義務。不料，男童父親於108年間過世，改由阿嬤扶養男童。

108年間，男童阿嬤向法院聲請宣告停止男童母親的親權，及另選定阿嬤為男童的監護人。男童母親提起反聲請，要求阿嬤將男童交給她。法院駁回阿嬤的聲請確定。

男童阿嬤認為，原審未給予未成年子女直接表達意願或陳述意見的機會等，侵害未成年子女受憲法第15條、第16條、第21條、第22條所保障的生存權、聽審請求權、調查證據請求權、受教育權、人格權，聲請憲法審查及暫時處分。

憲法法庭指出，在台灣現行法制下，父親無法行使親權時，母親是唯一親權人，除非母親有法定停止親權事由，並經依法宣告停止者，否則阿嬤沒有主張親權的餘地，

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憲法法庭表示，111年憲判字第8號判決有關台義爭女案，是關於因父母之間就未成年子女所生親權爭議，與本案的案情有所不同。

憲法法庭指出，阿嬤在歷審指控母親疏於保護、照顧情節嚴重情事的過程，均發生於男童的襁褓時期，男童客觀上實在無從陳述意見，原審法院沒有讓男童陳述意見，很難看出相關法律見解有何牴觸憲法之處，因此裁定不受理。（編輯：方沛清）1120210