自強外役監受刑人魯宗龍逾假未歸 花蓮刑大追捕

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮自強外役監受刑人魯宗龍逾假未歸脫逃，外役監通報花蓮地檢署，警政署今天發布緊急查緝專刊，花蓮刑大已成立專案，積極追捕中。

自強外役監副典獄長陳長木下午接受媒體聯訪表示，受刑人魯宗龍申請返家回金門探親獲准，11日早上離開外役監，原訂13日晚間8時收假，但因班機延誤改搭其他班次，回到台灣後，搭台鐵普悠瑪號列車回花蓮時失聯。

陳長木說，調閱監視器畫面顯示，機場有看到人、南港車站也有買車票的影像，只是不確定魯男是否有上火車或是中途下車。

陳長木表示，魯宗龍犯下多項詐欺與竊盜前科，遭判2年8月入監服刑至今，民國110年8月30日移來外役監，已獲准5次外出假；刑期剩不到1年，去年11月報請假釋但未通過。（編輯：謝雅竹）1120214