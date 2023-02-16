紅富海案法拍琉璃奇石藝品 2/21先辦鑑賞會

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署針對「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變賣，第5波將拍賣85件罕見琉璃與奇石藝品等，預計21日先舉辦鑑賞會讓民眾眼見為「評」。

法務部行政執行署新竹分署今天發布新聞稿指出，將於21日上午9時30分至11時，在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳，舉辦「琉金歲月 石來運轉」拍賣鑑賞會，一次展出85標拍賣物件，將是連續5波紅富海拍賣案中，展出最多物件的一次，也極有可能是最後一次的鑑賞會。

行政執行署新竹分署執行官江佳蓉表示，「琉金歲月 石來運轉」拍賣會，包含3件琉璃工房藝品，均有保證書，還有中國四大國石美稱的青田石雕刻而成的十八羅漢，其他各式各樣的石雕藝品，每一品項都各有特色，雕工也非常精緻，先前流標的5件雞血石藝術品、2支勞力士手錶也將再次推出拍賣。

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因藝品並無一定市價，會受到藝品本身之雕工、材質、色彩及個人喜好等各種因素影響，為了讓有興趣收藏的民眾可以仔細端詳拍賣物件，行政執行署除了舉辦鑑賞會，也透過官方網站提供「線上圖鑑」閱覽服務，不限時間地點用手機或電腦，即可輕鬆瀏覽本次拍賣共85標物件，更能拉近距離清晰觀察每個物件細膩的雕工。

行政執行署新竹分署指出，85件標的於鑑賞會後，預計3月7日上午在苗栗地檢署辦理競標拍賣，歡迎喜愛收藏奇石藝品的玩家把握機會。（編輯：李錫璋）1120216