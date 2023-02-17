男網拍低價手機買空賣空 詐60多人得手逾130萬

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄吳姓男子在網拍平台兜售略低於市價熱門手機，再以「買空賣空」手法，誘使民眾匯款後再推託出貨，半年詐騙60多人，詐得130多萬，刑事局電偵隊破獲後，將他依詐欺罪送辦。

刑事警察局電信偵查大隊今天上午發布新聞稿指出，警方分析「165反詐騙系統」資料，發現網拍平台業者化名「小吳」手機賣場，從去年1月至8月間涉及多起買空賣空手機詐騙案，業者利用民眾貪小便宜心態，以略低於市價販賣預購手機，誘使被害人先匯款，且以「上游出貨商有狀況」等理由拖延，直到遲未收到商品驚覺受騙報案，被害人數高達60多人。

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警方經調閱資料，輔以被害人提供的相關情資，掌握「小吳」身分，報請橋頭地檢署指揮偵辦，刑事局電信偵查大隊第三隊與高雄市政府警察局左營分局去年10月31日在高雄左營區一處大樓內，拘捕47歲吳男到案，查扣作案手機及電腦主機，初估詐騙金額達新台幣130多萬元，全案依詐欺罪移送橋檢偵辦。

刑事警察局呼籲，民眾購買網購商品應循商譽良好、正統管道賣場平台，若有價格異常便宜商品更應保持警覺，勿因貪圖便宜反而落入詐騙陷阱。若有疑義，可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢查證。（編輯：謝雅竹）1120217