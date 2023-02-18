網紅小玉夥同助理製作換臉謎片 再被判賠100萬元

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿以深偽AI換臉技術將民代、網紅等容貌換成AV女優，遭提告被判賠償。新北地院日前判決，2人應連帶給付某網紅團體被害人新台幣100萬元。可上訴。

新北地院15日判決書表示，原告為某知名YouTuber成員，頻道訂閱數超過100萬人，原告認為其為具高度知名度及相當網路影響力的網紅藝人公眾人物。

原告主張，被告利用原告名氣，未經同意擅自以影片換臉技術合成至成人色情影片，藉此販賣影片獲利，恐讓民眾誤認原告拍攝成人色情影片，嚴重損害名譽權。

判決書指出，被害人主張，被告將變臉影片傳送至網路就不可能完全刪除，原告需一輩子擔心影片會不斷流傳，不斷貶損原告的名譽，將產生極大精神痛苦，「小玉」已侵害原告的姓名權及肖像權。

判決書表示，法官審理答辯後認為原告行為將被害人表情合成於成人色情影片上，侵害原告名譽、肖像、姓名等人格法益，嚴重影響原告社會地位、評價，損害其人性尊嚴，依侵害情節重大與被告請求，衡量後2人應連帶給付新台幣100萬元。全案可上訴。

另外，新北地方法院去年7月，依個資法119罪宣判朱玉宸5年6月有期徒刑、莊炘睿3年8月有期徒刑，都可易科罰金。新北地檢署認為判決過輕，且未與受害者達成和解，已上訴。

案件有21名受害者附帶要求民事賠償，新北地院今年1月間曾判2人須賠償另一名女YouTuber新台幣50萬元，去年12月間也判決須賠高雄市議員黃捷、某空服員各新台幣100萬元。（編輯：戴光育）1120218