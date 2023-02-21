2失聯女移工思鄉情切 配合專案盼與親人團聚

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移民署2月起推動「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」，嘉義市專勤隊表示，有2名越南籍女性失聯移工從新住民友人處得知專案資訊，因思鄉情切，日前主動到案，專勤隊除裁罰外，近期也將協助2人返鄉與親人團聚。（嘉義市專勤隊提供）中央社記者黃國芳傳真 112年2月21日

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市2名越南失聯女移工多年未能返回家鄉，十分思念親人，獲悉移民署推動「擴大自行到案專案」，日前主動到案，嘉義市專勤隊除裁罰外，近期將協助2人返鄉與親人團聚。

移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊今天發布新聞稿指出，移民署自2月1日至6月30日推動「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案且符合資格者，將採取免收容、裁處最低罰鍰、不管制禁止入國期間等措施，協助當事人早日回到家鄉。

嘉義市專勤隊表示，2名越南籍女性失聯移工「阿金」和「阿燕」近日從新住民友人得知專案資訊，日前主動到嘉義市專勤隊到案。

嘉義市專勤隊指出，「阿金」到案時，對這項專案還半信半疑，因害怕會被關，而緊張到身體發抖，後來，經移民官詳細說明專案免收容等規定後，心情才逐漸放鬆，並露出笑容。

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越南籍失聯女移工「阿金」2016年來台擔任看護，工作3年後，因工作壓力無法負荷而失聯，在外打零工，即使非常思念遠在越南的家人，也只能透過視訊聯繫，至今已多年沒有親眼見到小孩。

「阿金」最近得知移民署「擴大自行到案專案」，則聯繫已失聯1年的同鄉「阿燕」，2019年來台當看護的「阿燕」也十分思念小孩，兩人便一起主力到嘉義市專勤隊到案，盼望能早一點返回故鄉與家人團聚。（編輯：謝雅竹）1120221