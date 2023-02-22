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送中元節禮盒涉賄選 北市文山區里長參選人遭訴

2023/2/22 10:33
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（中央社記者林長順台北22日電）台北市文山區景仁里黃姓里長參選人涉發放價值新台幣350元的中元節普渡祭品禮盒給選民涉嫌賄選，台北地檢署今天依違反公職人員選罷法起訴黃女等7人，7名選民認罪獲緩起訴。

檢方起訴指出，黃女原為某社區關懷協會理事長，曾於民國104年至107年間擔任文山區景仁里里長，107年底參選連任時以些微票數落敗後，去年底打算東山再起，同年9月1日登記參選里長。

檢方表示，黃女去年9月24日在競選服務處舉辦「重陽敬老，景人有禮」活動，只要設籍景仁里、65歲以上長者可攜身分證到場可免費領取價值350元的中元節普渡祭品禮盒，共計300盒。

檢方指出，黃女當場在領取禮盒的里民身旁耳語，要對方投票時支持她當選里長，收受禮盒的選民有點頭默許，或高喊「凍選」表達承諾支持；黃女另前往社區拜訪，發送禮盒，要求住戶支持。

北檢去年11月間指揮警、調發動搜索、約談行動，在部分里民家中查獲禮盒，有7名里民坦承不諱，檢察官予以緩起訴處分，並依違反選罷法起訴黃女等7人。（編輯：張銘坤）1120222

#北檢
#文山區
#台北地檢署
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