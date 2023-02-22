毒販拒捕遭警開槍後逃逸 落網先送醫治槍傷

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）有毒品前科的46歲林男遭北市警方鎖定涉嫌販毒，昨天在新北市五股區拒捕並衝撞員警，座車遭開6槍後棄車逃逸。警方今天在桃園市逮捕林男，發現林男昨天大腿中2槍，先行送醫。

台北市警察局刑事警察大隊偵七隊的8名員警昨天偵辦毒品案件，持新北地檢署核發的拘票準備拘提林姓男子；昨天下午3時許，警方在新北市五股區五工六路一帶埋伏時，林男拒捕並開車衝撞員警，警方立即朝林男座車輪胎開槍射擊6發。

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林男隨即駕車逃逸，幸無員警受傷。警方隨後循線於新北市新莊區中和街路邊尋獲涉案車輛，但林男已棄車逃逸；警方透過監視器畫面追查，發現林男搭乘計程車前往友人位於桃園市龜山區的租屋處藏匿。

經掌握林男行蹤，北市刑大今天下午2時40分許到桃園執行拘提任務，順利將林男逮捕到案；由於林男左大腿疑因昨天拒捕而中2槍，警方先將他送往林口長庚醫院治療，後續再帶回警局製作筆錄，依法送辦。（編輯：蕭博文）1120222