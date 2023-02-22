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飛柬埔寨班機爆滿疑詐騙再現 航警局：正常狀況

2023/2/22 19:19
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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）有網友在PTT發文表示，飛柬埔寨金邊班機爆滿，顯示求職詐騙似乎捲土重來。航警局刑事警察大隊今天表示，經調查並無出境旅客異常激增，應是春節返鄉旅客返工的正常狀況。

航空警察局刑事警察大隊副大隊長陳沛澍接受媒體聯訪表示，近日媒體報導，有網友21日在PTT發文表示，飛往柬埔寨金邊的班機爆滿，顯示求職詐騙似乎有捲土重來跡象。

陳沛澍說，經調查統計1月起至2月20日期間出入境金邊旅客數，出境為6098人，入境為6177人，並無出境旅客異常激增現象，應該是由於疫情逐漸解封、旅運量復甦，且適逢春節假期屆滿，返台過節旅客需返回工作崗位的正常狀況。

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至於網友提供的實景照片，陳沛澍指出，依據內裝設置推測為華航班機，21日搭乘華航CI861班機前往金邊的旅客只有79人，但客機最大載運量近180人，顯然與網友所稱班機爆滿不符。

陳沛澍表示，目前刑事警察局每週都有關注這類案件報案數及求救數，並進行相關救援工作，若有異常增加會即時滾動式調整處理方式，同時航警局也會利用各項勤務機會加強對旅客防詐宣導，同時呼籲國人透過網路赴境外求職應該謹慎查證以免受騙。（編輯：方沛清）1120222

#陳沛澍
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