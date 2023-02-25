被判刑公證人加入律師公會遭拒 興訟敗訴確定

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）士林地方法院前所屬林姓民間公證人申請加入全國律師聯合會，但他曾因案判刑定讞遭拒絕入會。一審、二審均判林男敗訴。最高法院日前駁回林男上訴，全案確定。

民國110年10月，林男申請加入台北律師公會、全國律師聯合會，北律公會認為林男曾犯行使公務員業務登載不實公文書等罪定讞，本刑為1年以上，依照100年修正的新律師法，拒絕其入會申請，全律會也維持北律公會決定。

最高檢察署曾就林男行使業務登載不實罪一案，認為判決違法，提起非常上訴。110年9月，最高法院認為公證人登載不實並行使，即是犯行使公務員登載不實公文書罪，沒有給予非常救濟的必要，駁回非常上訴。

林男主張非常上訴效力不及於他，他過去犯行經檢方起訴、院方判決定讞，均是行使業務登載不實罪，與律師法規定不符；另外，案件104年終結，應適用未修正前的舊律師法，並比照中央法規標準、公務員懲戒法的從舊從輕原則。

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全律會答辯指出，林男因虛偽登載不實公證書遭判刑定讞，也被台灣民間公證人懲戒委員會議決撤職，並被最高院認定所涉犯行為本刑1年以上徒刑，且林男申請入會時，新律師法已經施行生效，依新法拒絕入會於法有據。

林男一審敗訴，不服提上訴，二審台灣高等法院認為，林男犯行經認定為行使公務員登載不實公文書罪，且申請入會時新律師法已生效，若申請者對律師職業有負面影響，得拒絕入會，於法有據，判決林男敗訴。案經林男上訴最高院，最高院同意二審見解，判決無不當，因此駁回林男上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1120225