夫妻登北大武山 夫墜80公尺深懸崖無生命跡象

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一對夫妻單登屏東北大武山回程時，先生回頭要跟妻子說話時不慎墜崖，消防局指出，救災人員26日清晨架設繩索下降約80公尺處搜尋男登山客，上午發現男子但已無生命跡象，目前持續搶救中。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月26日

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）一對夫妻單攻屏東北大武山回程時，其中男性登山客不慎滑落邊坡，屏東警消昨天晚間獲報馳援，直至今天上午7時許在80公尺深的懸崖發現身影，但已無生命跡象，持續搶救中。

臉書（Facebook）屏東林區管理處北大武山資訊站貼文指出，一對夫妻第一次登北大武山，昨天清晨4時50分從新登山口啟登，下午1時許到達三角點，晚間7時許在1.75公里處，先生回頭要跟太太說話卻跌落。

屏東消防局今天發布訊息指出，昨天晚間7時許接獲報案，立即派遣人員馳援，晚間10時許救災人員到達事故地點並確認同行妻子現場狀況，救災人員到場後架設繩索下切展開搜救，昨日搜尋未果。

消防局指出，今天清晨6時30分救災人員架設繩索下降約80公尺處搜尋男登山客，在上午7時10分發現傷者並回報已無生命徵象，救災人員持續搶救中。（編輯：張雅淨）1120226