屏東警消出勤遭車輾一度無心跳 加護病房搶救中

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣消防局第四大隊蕭姓安檢人員今天支援恆春鎮水泉十八公墓雜草火警時，遭未停穩的水箱車輾壓，導致臟器受損及血胸，一度失去心跳，目前在枋寮醫院加護病房搶救中。

屏東縣消防局第四大隊長陳昆武接受媒體聯訪時指出，今天上午11時許接獲報案，指稱恆春鎮水泉十八公墓附近雜草火警。獲報後，隨即出動恆春分隊及墾丁分隊前往搶救，因恆春落山風甚大，造成火勢擴大延燒數處，因此加派大隊的蕭姓安檢人員等2人前往支援。

陳昆武表示，下午2時許，蕭姓安檢人員（38歲）抵達支援火點處，將水箱車停好並拉起手煞車後，下車查看火勢並準備置放輪擋，疑因車子未煞穩，導致車輛往前移動，站在右前輪方向的蕭姓隊員來不及反應而遭到輾壓。

陳昆武說，其他隊員發現後隨即將車輛後退救出蕭姓安檢人員，並由現場民眾開休旅車協助送往恆春旅遊醫院急救。

屏東消防局表示，蕭姓安檢人員主要傷勢為臟器受損，並有氣胸、血胸、肋骨及手部骨折，在下午5時許原訂要轉送高雄長庚醫院，但在轉院途中生命徵象轉變，一度失去心跳，緊急送往枋寮醫院急救，直至傍晚6時許恢復心跳，目前仍在搶救中。

陳昆武指出，蕭姓隊員民國103年畢業後就在恆春消防分隊服務，今年1月才剛轉調大隊任職安檢人員。（編輯：戴光育）1120226