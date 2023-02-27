更多編輯台推薦新聞：
圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰
政治

圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

陸戰官兵網路販槍交易畫面曝光 屏警佯裝買家逮人

2023/2/27 10:21（2/27 10:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）海軍陸戰隊陸戰99旅徐姓士兵與鄧姓友人網路散布販售槍枝訊息。屏東枋寮警方佯裝買家25日凌晨埋伏逮人，查扣改造槍枝及子彈；經屏檢複訊後2人均諭令10萬元交保。

依警方掌握監視器畫面，佯裝買家的員警25日凌晨與21歲徐姓士兵敲定以新台幣6萬5000元購買手槍1支、子彈20顆。相約在枋寮鄉一處釣蝦場交易，徐男手提裝有槍彈紙袋，員警上前拉開紙袋故作「看貨」，隨後一旁埋伏警力伺機衝向前，徐與一旁同夥鄧嫌趁隙逃逸遭警網逮捕。

屏東縣政府警察局枋寮分局今天新聞稿表示，偵查隊員警執行網路巡邏勤務時，發現海軍陸戰隊陸戰99旅的徐姓士兵與21歲的鄧男在網路通訊軟體上公開散布販賣槍枝訊息，由員警佯裝買家聯繫欲購買槍枝進行偵查，約定25日凌晨交易。

枋寮分局偵查隊副隊長謝明邦媒體受訪指出，當場逮捕徐、鄧2嫌，查扣改造手槍1支、子彈20顆、手機2支、自小客車1部等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦，訊後2人均諭令10萬元交保。對於現役軍人涉網路販槍，海軍陸戰隊指揮部新聞稿表明重懲及汰除立場，另經全面清查械彈並無短少。（編輯：孫承武）1120227

海軍陸戰隊陸戰99旅徐姓士兵與鄧姓友在網路散布販售槍枝訊息，遭屏東枋寮警方盯上，員警佯裝買家聯繫欲購買槍枝進行偵查，25日緝捕徐嫌及鄧嫌2人，並查扣槍枝及子彈。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月27日
海軍陸戰隊陸戰99旅徐姓士兵與鄧姓友在網路散布販售槍枝訊息，遭屏東枋寮警方盯上，員警佯裝買家聯繫欲購買槍枝進行偵查，25日緝捕徐嫌及鄧嫌2人，並查扣槍枝及子彈。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月27日
#謝明邦
#海軍陸戰隊陸戰99旅
#枋寮警分局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族