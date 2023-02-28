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連假開房吸笑氣助興 桃園警臨檢查獲送辦

2023/2/28 12:58
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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市警察局桃園分局今天表示，有民眾利用連假到汽車旅館開房間吸食笑氣遭警方查獲，已依違反「毒性及關注化學物質管理法」送辦，依法可處新台幣3萬元到30萬元罰鍰。

桃園分局發布新聞稿表示，桃園分局中路派出所員警昨晚11時許執行「防制營業場所涉毒專案」，在臨檢某汽車旅館時，有住客告訴員警隔壁房間發出許多雜音，好像有人在打架，員警立即前往查看。

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警方表示，房內22歲彭姓男子及其女友表示並未爭吵也沒有聽到雜音，員警請房客配合檢查，進房就發現2支笑氣鋼瓶，2人表示鋼瓶搬來很久了，還發誓未隨意拖動發出噪音擾人，員警向其說明吸食笑氣已違反「毒性及關注化學物質管理法」。

中路派出所所長吳政哲接受媒體聯訪表示，員警執行防制營業場所涉毒專案，在某汽車旅館發現房內住客使用笑氣，已觸犯毒管法，民眾未取得核可持有笑氣，依法可處3萬元到30萬元罰鍰，警方已依法報請裁處。（編輯：李錫璋）1120228

#桃園市警察局桃園分局
#吳政哲
#桃園分局中路派出所
吳政哲
桃園假綁架真詐財 車手多處設斷點仍遭識破送辦
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