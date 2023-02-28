竹科飄白色氣體 消防局：液態氮低溫釀水氣凝結

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）竹市消防局表示，新竹科學園區力行四路附近今天有白色氣體逸散，初判疑是某廠商輸送液態氮過程中洩漏，但經查是輸送液態氮過程因吸熱而低溫造成水氣凝結，為正常物理現象。

新竹市消防局下午發布新聞資料指出，今天上午7時15分許受理通報竹科不明氣體彌漫事故，緊急派出人車前往搶救，經利用多部排煙機通風、水霧噴灑氮氣設備蒸發器升溫等方式排除煙霧，現場在中午12時31分全數排除。

消防局表示，因為一開始發現現場氣體量過多，才會初判為某廠商在輸送液態氮過程中疑有洩漏情形，但經查是廠商輸送液態氮時因吸熱而出現低溫造成水氣凝結，產生大量白色煙霧狀。

消防局指出，經後續調查確認是供應園區各家公司的氣體廠商2部製氮設備，其中1部今天排定歲修，僅剩1部運轉因不明原因故障，廠商調度儲槽輸送。

在輸送過程，消防局表示，因液態氮轉為氣體時的吸熱反應，低溫造成空氣中大量水氣凝結，產生今天的霧霾現象，其中低溫水氣飄散在地面，還造成部分地面結冰，屬正常物理現象，民眾勿驚慌。

另外，氣體廠商透過新聞資料指出，目前已協調同業支援氣體輸送，預計於晚上6時會完成製氮機歲修並復工。（編輯：戴光育）1120228