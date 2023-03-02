預售屋代銷業者設人頭戶賺讓渡金 加重詐欺罪起訴

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹地檢署偵辦3名預售屋銷售業者，涉嫌虛設人頭戶擔任房屋保留戶，讓消費者需額外支付讓渡金，從中賺取價差，至少獲利新台幣450萬元，檢方今天偵結依加重詐欺罪起訴。

新竹地檢署今天提供新聞資料指出，檢察官翁旭輝偵辦3名男子為預售屋銷售業者，分別從事收取不動產買賣款項業、以及房仲開發員與房仲銷售員，3人在銷售屋售屋時聯手虛設人頭戶，讓人頭擔任假的保留戶持有者，導致消費者需提高購買金額，要額外支付讓渡金，此為俗稱的轉紅單，用這手法至少詐得新台幣450萬元。

檢方表示，受害人共2名女子，分別是購買3戶店面，每家店面額外支付100萬元讓渡金才購得，另一名女子購買住宅則額外支付150萬讓渡金。

檢方指出，3人雖從事房屋代銷業相關行業，若合理收取房屋仲介服務費用，雖屬情理之常，但3人卻虛構人頭戶取信2名被害女子，需額外支付高額讓渡金才能購屋，讓消費者遭受鉅額損失。

檢方表示，3人犯後否認犯罪，至今也未與2名被害人和解，將3人依涉犯加重詐欺罪起訴，並請法院從重量刑。（編輯：方沛清）1120302