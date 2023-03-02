毒販防黑吃黑槍刀不離身 高市警破毒窟逮4人送辦

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄顏姓毒販擔心黑吃黑，不僅槍不離身，還時常更換販毒據點，高市刑大日前前往鳳山一處透天厝搜索逮捕4人，更起出半自動手槍、近戰殺傷力極強的科倫比爪刀，全案依毒品等罪嫌送辦。

高雄市警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，市刑大偵查第八隊去年底接獲情資，得知27歲顏男涉販毒，躲避警方查緝且為擔心黑吃黑，不僅槍不離身，還隨時更換販毒據點，影響治安甚鉅；警方與保安警察第三總隊第二大隊、鼓山、仁武、前鎮分局等單位共組專案小組，報請高雄地方檢察署指揮偵辦。

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專案小組經多天蒐證，2月14日情人節當天持拘票、搜索票前往顏男藏匿的鳳山一處透天厝，待嫌犯一開門，即由埋伏刑警控制門禁，特勤霹靂小組突襲攻堅，當場逮捕在場顏男與3名擁毒藥腳，並查扣隨身科倫比爪刀、手槍1把、刀械、毒品、電子磅秤、夾鏈袋、毒品吸食器、大筆現金及手機等贓證物。

警方調查，顏男隨身攜帶的科倫比爪刀為近戰殺傷力極強刀械，研判隨身攜帶是擔心遇有警方查緝，可隨時反抗搏鬥，另拘提逮捕1名鄭姓共犯；全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌，移送雄檢偵辦。（編輯：陳仁華）1120302