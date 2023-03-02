台中母嬰過馬路遭公車撞死 駕駛過失致死遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中2日電）豐原客運陳姓司機去年12月底，駕駛公車行經台中市北區1處路口，撞上季男一家3口，造成季妻與1歲大的男童死亡，檢方偵辦後依過失致死罪嫌將陳男起訴，並建請法院加重其刑。

台中地檢署起訴書指出，53歲陳男為豐原客運公車司機，他於民國111年12月27日晚間11時多，駕駛公司沿台中市北區學士路往育德路方向行駛，於學士路與英才路口時左轉。

當時伊拉克籍33歲季男與他的妻子31歲李女，推行載有他們1歲多兒子的推車穿越路口，陳姓司機未暫停禮讓行人先行通過，直接撞上季男等3人。

事故造成季男左手腕挫傷、無生命危險，但李女及李童胸腹部遭輾壓致外傷性休克，緊急送醫後傷重不治，案經季男委由律師向陳男提告。

檢方偵辦時，陳男坦承行經路口疏未注意穿越馬路的行人，檢察官勘驗事發當時監視器、行車紀錄器畫面與事故現場照片，認定案發當時未因天氣、夜間照明及障礙物遮擋陳男視線。

檢方偵辦後，依據證人證詞、相關證物等證據，依過失致死罪嫌將陳男起訴，並審酌陳男行經行人穿越道，未依規定讓行人優先通行致人受傷及死亡，建請法院加重其刑。（編輯：卞金峰）1120302