遭指檢察官辦案受政治力影響 法務部盼減少誤解

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（中央社記者劉世怡台北2日電）民團民調指近9成民眾認為檢察官辦案受政治力影響。法務部說，難免因政治人物涉案而引起揣測，但檢察官是秉持公正辦案，盼讓民眾瞭解檢察官辦案程序，減少誤解而造成負面印象。

台灣公民人權聯盟籌備處今天舉行「司法信心民意調查記者會」，公布結果，僅3成民眾滿意司法改革，不到1%民眾認為司法非常公正，高達近9成民眾認為檢察官辦案時會受政治力影響。

法務部對此表示，有關此次民意調查，有將近5成（49.8%）的受訪民眾滿意檢察官的表現，高於不滿意的34.3%，顯見檢察官整體的努力已獲得多數民眾肯定，此也可從近年來都有許多認真努力的檢察官獲獎（例如：模範公務員、傑出貢獻獎、法眼明察獎、紫絲帶獎等）可證。

至於所謂政治力介入司法或受政治力影響部分，法務部表示，檢察官身為法治國的守護人，肩負打擊不法、伸張司法正義職責，向來依法行事，偵辦案件從不受任何外力或政治力影響，對外貫徹檢察獨立，力求每件個案詳盡調查，縝密蒐證，以將不法之徒繩之於法。

但是偵辦案件中，難免遇到具有政治爭議或政治人物涉案等情，此際或與當事人立場對立，或是外界議論而推波助瀾，在偵辦過程中往往引起一些揣測、猜疑等，但是檢察官始終秉持公正、客觀立場，以平常心依法偵辦。法務部將推動讓民眾多加瞭解檢察官偵辦案件的法定程序，減少因誤解而造成負面印象。

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法務部官員指出，檢察官偵辦案件偵查終結時，不論是提起公訴或不起訴處分，均是依調查所得事實及證據，依法認定，對內並落實檢察一體，從偵辦到終結，經由檢察首長參與，共同研商案情或審視卷證資料是否調查完備等，非常嚴謹。

官員指出，不論起訴或不起訴，總會有一方對於結果不滿意，但是檢察官也都在偵結書類有清楚說明，讓案件當事人能夠明瞭。（編輯：張銘坤）1120302