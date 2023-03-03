普悠瑪翻車釀18死 司機員尤振仲判刑4年6月定讞

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台鐵第6432次普悠瑪列車翻覆釀18人死亡，司機員尤振仲一審、二審均遭判刑4年半。最高法院3日駁回上訴，全案定讞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）台鐵第6432次普悠瑪列車翻覆釀18人死亡，司機員尤振仲一審、二審均遭判刑4年6月。最高法院認為二審論罪量刑無不當，今天駁回檢方上訴，全案定讞。

台鐵第6432次普悠瑪列車於民國107年10月21日，自新北市樹林站出發，行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死亡、200多人受傷。宜蘭地檢署將司機員尤振仲、時任台鐵局機務處柳姓副處長、時任台鐵局綜合調度所吳姓所長等人起訴。

一審宜蘭地方法院認為，尤振仲因ATP系統（列車自動防護系統）故障，誤判列車動力已切斷，擅自關閉ATP系統，卻未依規定重啟，未注意時速應低於75公里，以時速140公里高速駛入車站前彎道路段，導致車輛翻覆，多人傷亡。

一審認定尤振仲嚴重疏失造成事故，犯後否認犯行，未見悔意，依過失致死罪判刑4年6月。另，柳姓副處長未將「ATP遠端監視系統」列入檢驗測試程序，而吳姓所長疏未察知監視系統未作用，但監視系統為行車調度無線電話系統，與具有輔助駕駛、自動防護功能的APT系統不同，均判決無罪。

案經尤振仲、檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，尤振仲身為司機員，肩負乘客生命安全重責大任，遵守行車速限是司機員義務，超速行駛的過失行為與事故具有相當因果關係，仍判尤振仲4年6月徒刑。至於柳姓副處長、吳姓所長，因檢察官未舉證事故與柳、吳的因果關係，仍判決無罪。

檢察官就尤振仲部分上訴最高法院，柳姓副處長、吳姓所長2人無罪確定。最高法院認為，二審量刑並無違法不當，檢察官認為量刑過輕無理由，駁回上訴，全案定讞。

另一方面，台鐵向提供普悠瑪列車的日商住友商事提告，並主張住友公司提供的普悠瑪列車及ATP系統、ATP遠端監視系統未連線等缺失，導致普悠瑪翻覆事故發生，須賠償乘客傷亡、列車毀損、設備損害及營業損失等合計新台幣6億1211萬餘元，前年一審台北地方法院判決台鐵敗訴。（編輯：方沛清）1120303