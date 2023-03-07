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首頁 / 社會

前車急煞釀後方男騎士疑失控側倒 遭砂石車碾斃

2023/3/7 14:07（3/7 14:51 更新）
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台北市北投區7日發生死亡車禍，一輛機車為閃避垃圾手推車而煞車，導致後方32歲簡姓男騎士疑失控左倒後遭同向行駛砂石車右後車尾輾過身亡。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月7日
台北市北投區7日發生死亡車禍，一輛機車為閃避垃圾手推車而煞車，導致後方32歲簡姓男騎士疑失控左倒後遭同向行駛砂石車右後車尾輾過身亡。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月7日
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（中央社記者黃麗芸台北7日電）台北市北投區今天發生死亡車禍，大業路上1輛機車為閃避垃圾手推車而煞車，導致後方32歲簡姓男騎士疑失控左倒後遭同向行駛砂石車輾斃及另1輛機車撞車，警方排除4車駕駛酒駕。

台北市警察局北投分局今天上午8時獲報，指轄區大業路發生連環車禍，經派員到場調查發現，事發原因為53歲廖姓男騎士沿大業路南往北方向行駛時，因見前方有台北市環保局作業中的垃圾手推車而煞車，使得後方簡姓男騎士疑失控左倒。

簡男失控左倒後，隨即遭同向行駛由64歲黃姓男子所駕駛砂石車右後車尾輾過，另有19歲辛姓男騎士也撞上簡男機車。

簡男因頭部重創身亡，其餘3車駕駛都沒有受傷。警方調查各車駕駛酒測值均為零，詳細肇責，待後續調查釐清。（編輯：戴光育）1120307

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