指邱太三幫妻關說 黃越宏遭判刊登啟事

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）陸委會主委邱太三不滿記者黃越宏指摘他關說妻子回任法官，提告求償及登報道歉；最高法院判黃賠償80萬元確定，登報道歉部分發回。高院更二審今天判黃須在聯合報刊登邱太三勝訴啟事。

全案起於邱太三擔任法務部長期間，不滿黃越宏於民國106年4月、5月，透過文章及電視節目，指摘他於100年間利用立法院黨團協商司法院送審法官法修正草案的機會，藉此關說、施壓司法院，讓當時離職的妻子宋富美回任法官，對黃越宏提起刑事自訴誹謗、民事訴訟求償新台幣300萬元及登報道歉。

刑事部分，108年間法院已判黃越宏無罪確定。

民事部分，一審台北地方法院判決黃越宏應賠償80萬元及登報道歉；二審台灣高等法院改判免賠、免登報道歉；案經上訴，最高法院廢棄二審判決發回，案件由高院更一審審理。

高院更一審審理後認為，雖然黃男辯稱曾向司法院退休高層人士、立法委員幕僚等相關人員求證，但黃未舉證說明他有合理查證的行為；黃越宏的文字與言論，足令大眾產生邱太三利用自身影響力干預司法人事的負面形象，審酌邱曾任法務部長、現任陸委會主委，黃男為資深記者，判決黃男須賠償80萬元，並登報道歉。

案經黃越宏上訴，最高法院認為更一審判賠80萬元並無違法，駁回此部分上訴；登報道歉部分，最高法院依憲法法庭111年憲判字第2號判決強制道歉違憲的意旨，廢棄發回高院更審。

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高院更二審審理後認為，黃越宏為資深記者，不實指摘邱太三藉由職務關說司法人事，牽涉邱所任公職與司法人事作業等公共利益，對邱造成名譽重大損害，金錢賠償不足以填補邱的損害，仍有公開登報澄清的必要。

更二審指出，就邱太三請求於自由時報、聯合報擇一來刊登勝訴啟事，參酌憲法法庭111年憲判字第2號判決意旨，判決黃越宏必須於聯合報頭版刊登勝訴啟事1天。可上訴。（編輯：張銘坤）1120307