中油前執行長陳耀泉違法轉任 一審判5月緩刑2年

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，橋檢另查出徐漢前任執行長陳耀泉離職後在相關廠商任給職顧問，共領取60萬元顧問費，橋頭地院日前依公務員服務法判5月，緩刑2年。

橋頭地方法院審酌陳耀泉無前科且坦承犯行，依離職公務員違反公務員於離職後3年內，不得擔任其離職前5年內職務直接相關的營利事業顧問規定，判處有期徒刑5個月，得易科罰金，緩刑2年。另需向公庫支付新台幣15萬元，接受2場次法治教育課程，緩刑期間交付保護管束，另宣告沒收未扣案60萬元犯罪所得。

全案起於橋頭地檢署偵辦徐漢涉向業者收回扣案，檢調人員更在辦公室搜出2710萬元，不料橋檢檢察官嚴維德在偵辦中油某間採購廠商涉行賄徐漢案，又查出徐漢前任執行長陳耀泉也在離職後，擔任此公司有給職顧問，檢方經指揮法務部廉政署南部地區調查組搜索，並通知陳耀泉到案說明。

檢廉調查，由於中油相關廠商石姓負責人打算找尋人脈管道拉攏徐漢，藉此讓廠商投標更為順利，所以找上民國108年8月1日退休離職的陳耀泉，並在108年8月22日邀請飲宴。陳耀泉自同年9月起擔任廠商顧問，每月收取顧問費5萬元。

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檢廉查出，在陳耀泉擔任廠商顧問後，公司的確陸續得標煉製事業部的3項採購案（徐漢和石姓廠商負責人涉貪污部分已另案起訴偵辦），總計共領取60萬元顧問費。

按公務員服務法第16條規定「公務員離職後3年內，不得擔任與其離職前5年內職務直接相關的營利事業董事、監察人、經理、執行業務股東或顧問」，但陳耀泉卻在退休後隔月擔任中油相關廠商有給職顧問，已明顯違反公務員服務法，橋頭地檢署依法提起公訴。（編輯：謝雅竹）1120308