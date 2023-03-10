台中海線出現娃娃機大盜 警方逮3人送辦

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中海線出現娃娃機大盜，竊嫌瞄準娃娃機台上待補貨的商品或是以萬能鑰匙開啟機台，竊取裡面商品逃逸，1週內作案7次，警方調閱監視器追查逮捕3人，訊後依法送辦。

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台中市清水警分局今天發布新聞稿指出，沙鹿、梧棲地區的娃娃機店，近日傳出多起遭竊案件。警方獲報調查，發現3名竊嫌以變換交通工具、懸掛失竊車牌的方式，製造斷點，企圖躲避警方追查。

警方調查，竊嫌鎖定娃娃機台上待補貨的商品，或是以萬能鑰匙切開啟機台，竊取裡面的商品，短短1週內已經犯下7起竊盜案件，警方調閱監視器追人，查獲33歲李姓男子、47歲葉姓男子、35歲陳姓男子，在他們的住處查獲竊取的娃娃、音響等贓物，全案訊後依竊盜罪嫌送辦。（編輯：黃世雅）1120310