網紅小玉與助理製換臉謎片 法院再判賠5女各50萬

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（中央社記者高華謙新北14日電）網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，利用深偽技術合成受害者臉部到色情片牟利，新北地方法院近日再判2人須賠償5名女性精神慰撫金各新台幣50萬元。全案可上訴。

檢警調查，朱玉宸與莊炘睿利用人工智慧深偽技術（Deepfake）合成119名被害人臉部製成色情影片，自民國109年7月起到110年10月共牟利逾1300萬元，其中包括無黨籍高雄市議員黃捷、民進黨立委高嘉瑜與網紅藝人鄭家純等受害。

新北地方檢察署依涉犯妨害風化、個人資料保護法與加重誹謗等罪起訴，新北地院依個資法119罪宣判朱玉宸5年6月有期徒刑、莊炘睿3年8月有期徒刑，都可易科罰金；新北檢認為判決過輕，且未與受害者達成和解，已上訴。

另外，有21名受害者附帶要求民事賠償，其中黃捷及另名空服員去年獲判賠100萬元，還有女YouTuber獲判賠新台幣50萬元。

本案5名女性主張，自己都是具影響力的網紅或實況主，朱玉宸與莊炘睿行為已使她們蒙受焦慮情緒及嚴重精神創傷，因此請求2人連帶賠償5人各新台幣500萬元。

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朱玉宸未出庭，僅具狀抗辯表示，雖透過深偽技術編輯猥褻影片營利，但目的不是故意侮辱、貶低對方人格名譽，且散布對象僅限註冊會員，沒故意外流，觀眾也知道這些影片不是真的，他沒有侵害名譽權惡意；莊炘睿則沒到庭說明，也未具狀陳述。

法官認為，縱其特定群組內會員知道這是深偽技術製作的影片，但基於網路快速傳播特性，平台會員以外的人看到受害者臉部特徵會有混淆之虞，並導致大眾對受害者產生從事色情影片印象；更何況這些受害者具一定知名度，朱玉宸與莊炘睿侵害受害者名譽、肖像等人格權，判2人須賠償5名女性精神慰撫金各新台幣50萬元。（編輯：陳仁華）1120314