花蓮車站內商店火災 燃燒物墜落險殃普悠瑪備用列車

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花蓮火車站2樓一家咖啡簡餐店15日下午突冒濃煙，消防隊獲報立即到場救援，迅速控制火勢，幸無人傷亡。中央社記者張祈攝 112年3月15日

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮火車站2樓一家咖啡簡餐店，今天下午1時許突冒濃煙，消防隊獲報到場迅速控制火勢，無人傷亡；不過，燃燒物品墜落下方鐵道，波及一列普悠瑪備用列車，台鐵初判無明顯損害，將再深入檢查。

花蓮縣消防局下午1時6分接獲台鐵通報，指花蓮火車站內有店家起火，立即派出人車到場灌救，很快控制火勢；當時海巡署偵防分署空勤吊掛分隊第四小隊林姓女隊員正要搭火車，發現火警見義勇為，第一時間幫忙救火，差點錯過火車。

台鐵花蓮火車站長楊舜安說，當時發現自由通廊一間「魚骨頭」咖啡簡餐店有大量濃煙冒出，立刻通報消防隊，消防隊在1時12分抵達，1時18分控置火勢；他說，初步研判是店內放置冷氣室外機的位置起火，但確實起火點及起火原因，還須消防局火調科鑑定。

楊舜安表示，因起火店家位於自由通廊高架的地方，下方正好是第13股道，停放一列普悠瑪預備車；起火時有部分燃燒物品下落，初步從外觀、車廂內外判定沒有造成損害，還須將車組拉進機務段，由專業人士仔細檢查，才能確認是否造成損害，因這列是備用車，較少用到，對營運沒有影響。（編輯：陳仁華）1120315