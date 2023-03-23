北市內湖歹徒噴辣椒水劫500萬元 4嫌落網不排除黑吃黑[影]

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台北市一名謝姓女子23日先後於南港區和內湖區2間銀行提領鉅款，搭車離去時突遭歹徒開車門並持辣椒水噴灑攻擊，對方搶奪車上500萬元後逃逸，警方已於新北市攔截1車4人。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月23日

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）32歲謝女今天在北市兩間銀行分別提領新台幣500萬和195萬元，路上突遭搶匪持辣椒水攻擊並搶走500萬元，警方迅速以車追人逮4嫌回內湖警分局偵辦，不排除黑吃黑可能性。

北市內湖區行愛路一間銀行外今天下午3時2分發生搶案，警方獲報追查發現，被害人謝女是先在南港區三重路的一間銀行提領500萬元現鈔後，又搭車至內湖區行愛路第2間銀行領取195萬元。

當謝女領完錢正要從內湖區行忠路搭車離開時，後方突遭1車駛進，多名男歹徒下車衝上謝女座車開車門並持辣椒水噴灑攻擊，同時還搶劫車上500萬元現金後，一行人迅速搭車並朝基隆市方向逃逸。

據了解，涉案主嫌為26歲陳男，其餘共犯分別為25歲莊男、21歲黃男和21歲邱男，他們都是詐諞集團成員，疑因不滿而黑吃黑犯案。

警方獲報後立即啟動通報攔截圍捕，透過以車追人方式，藉由雙北市警察局共同合作、啟動攔截圍捕行動，迅速於案發後約1小時左右逮獲犯嫌，由新北市警察局瑞芳分局在下午4時10分許於台2丙線19k（往台北方向）成功攔截歹徒1車4人。

經新北市警方完成初步偵詢後，4嫌於晚間近7時許自從新北市警察局瑞芳分局雙溪分駐所移送回台北市警察局內湖分局繼續偵辦，面對媒體詢問犯案動機是否為黑吃黑，4嫌都低頭不發一語。

內湖分局副分局長許卜仁晚間接受媒體聯訪時說明，涉案犯嫌是以陳男為首，此案是否涉及黑吃黑或和犯罪集團有關聯，警方正在積極釐清並持續朝此方向偵辦，不排除任何犯案動機的可能性，同時也持續清查涉案人是否涉有黑幫背景。

許卜仁指出，被4嫌劫走的500萬元現金，警方經清點確認後並未短少。

另外被害謝女和同車的25歲文男及曾男3人，針對領錢用途和歹徒關係都避而不談，堅持待律師到場才開始製作筆錄，警方正針對案情疑義部分進行偵查，以釐清案情和犯案動機。（編輯：張銘坤）1120323