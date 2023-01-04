北市警扮安妮亞搶銀行演練 日網友轉發逾430萬觀看

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台北市警察局南港分局日前模擬金融機構防搶演練，兩名員警化身知名動漫「間諜家家酒」父女檔主角「黃昏」和「安妮亞」扮演搶匪，影片被日本網友轉發至推特上，推文觀看次數突破430萬次。（台北市警察局南港分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年1月4日

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北市警察局南港分局日前模擬金融機構防搶演練，有兩警化身知名動漫間諜家家酒主角「黃昏」和「安妮亞」父女擔任搶匪，影片被日本網友轉發至Twitter，推文觀看次數破430萬。

有鑒於農曆春節將至，南港分局為強化金融機構安全維護，因應重大刑案或突發治安事件時，能迅速啟動組合警力實施攔截圍捕措施，有效提升金融機構防搶能力，於去年底在轄內南港路一段的土地銀行南港分行實施金融機構防搶、攔截圍捕演練。

南港分局透過新聞稿表示，提升演練及犯罪預防宣導能見度，特地結合時下流行動漫「間諜家家酒」，由偵查隊女警官扮演偽裝成動漫角色「安妮亞」的女搶匪，另一名男警則偽冒成動漫角色「黃昏」男搶匪，進行防搶演練。

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透過防搶演練影片可看到，「安妮亞」和「黃昏」藉由可愛扮像和謎之微笑魅力降低銀行保全戒心，兩名搶匪混入銀行後便亮槍要脅行員交付現金，行搶完畢要離開現場時，遭南港分局線上警網即時逮捕。

南港分局將防搶演練過程拍成影片，昨天被日本網友轉發至推特上，推文觀看次數破430萬，也吸引許多日、韓網友留言討論。成功提升警方演練及犯罪預防宣導能見度。（編輯：張銘坤）1120104