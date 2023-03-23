法務部推薦大法官人選 司法官學院長柯麗鈴

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（中央社記者劉世怡台北23日電）法務部今晚表示，推薦學養俱佳、保護婦幼、保障人權、無私奉獻、深具憲政理念的優秀適任大法官人選，即司法官學院院長柯麗鈴。

法務部發布新聞稿表示，因應4名司法院大法官任期至今年9月30日屆滿，總統蔡英文已核定設置「112年司法院大法官提名審薦小組」，公開接受各界推薦優秀人選，法務部深知大法官身為憲法守護者，責任重大，必須具備崇高品操、憲政素養及專業學能，經審慎考量，決定向審薦小組推薦現任司法官學院院長柯麗鈴，擔任司法院大法官候選人。

新聞稿指出，柯麗鈴為司法官班第23期結業，國立台灣大學法律系畢業、英國倫敦大學法學碩士、美國杜克大學訪問學者，曾任一審檢察官、主任檢察官、二審檢察官及台灣苗栗、基隆地方檢察署檢察長，並曾調法務部辦事及擔任主任秘書，並從110年12月接任司法官學院院長一職迄今，具有完整之學、經歷及研究學術才能，也兼具完備司法實務與行政歷練，可謂學養俱優的最佳人才典範。

新聞稿指出，柯女擔任檢察官期間，長期關懷司法弱勢，全心投入婦幼保護，曾榮獲全國推動家庭暴力、性侵害及性騷擾防制工作有功人士的表揚。

她於調部辦事期間，更是投入人口販運防制法的法制作業，幫助提升台灣在全球防制人口販運之評比成績，也參與家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法及其他與婦幼保護相關之法令研擬、執行等業務，並積極與相關部會與民間團體團合作，其無私奉獻及傑出表現，讓柔性司法發揮功能，更展現了深具保障人權之憲政素養。

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此外，她也曾獲邀參加國際非政府組織「生命之聲全球夥伴」（VitalVoices Global Partnership）在印度新德里舉辦之「亞洲生命之聲婦女領袖與培訓高峰會」，並於人權組之討論中，介紹台灣檢察署婦幼專責檢察官的制度，由於與會之亞洲其他國家當時多無此項制度，在會中引起熱烈迴響，讓台灣對於婦幼保護之努力，在國際間獲得肯定。

法務部指出，目前她擔任司法官學院院長，對於司法官之培養，更是不遺餘力，在司法界夙有聲望，風評極佳，因此柯麗鈴足堪優秀適任的大法官人選。（編輯：張銘坤）1120323