竹縣大鹿林道火警延燒 續請空勤總隊支援灑水

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新竹縣五峰鄉通往觀霧國家森林遊樂區的聯外道路大鹿林道約24.5公里處，23日發生森林火警，24日火勢仍持續延燒，消防局持續請空勤總隊支援空中灑水。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣五峰鄉通往觀霧國家森林遊樂區的聯外道路大鹿林道約24.5公里處，昨天發生森林火警，今天火勢仍持續，延燒面積擴大至3公頃，消防局持續請空勤總隊支援空中灑水。

新竹縣消防局發布訊息指出，昨天上午約11時許受理五峰鄉大鹿林道雜草火警案件，派遣人員前往搶救，現場燃燒面積約2甲地，今天火勢延燒面積擴大至3公頃，持續搶救。

消防局表示，因大鹿林道地處偏遠，且近期久旱不雨，現場枯葉多加上昨天風大，火苗四處飛揚，提升救火困難，目前持續控制火勢盼阻止延燒。

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新竹林管處向中央社記者表示，起火地點是竹東事業區第29及34林班，主要是柳杉，今天上午6時持續派遣人力上山滅火，也再度請求空勤總隊支援，目前已飛行4趟空中灑水任務，會繼續支援。

新竹林管處說，林道沿線火勢已獲控制，可通行至觀霧國家森林遊樂區，但因林火造成部分路段恐有發生落石或倒木情形，會影響行車安全，民眾若行車途經此路段，須遵循現場管制人員指揮引導，但若無必要，請民眾暫勿前往。（編輯：管中維）1120324