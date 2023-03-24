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轎車追撞停放路旁大貨車 鐵管插入車內駕駛重傷

2023/3/24 11:27（3/24 13:06 更新）
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苗栗警方24日表示，賴姓男子駕車行經苗栗市台13線大坪頂路段，不明原因偏離車道撞上停放路旁大貨車，由於貨車上滿載消防用鐵管，鐵管直接插入轎車內，賴男頭、胸遭重創，經消防隊員協助脫困後，送醫救治。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月24日
苗栗警方24日表示，賴姓男子駕車行經苗栗市台13線大坪頂路段，不明原因偏離車道撞上停放路旁大貨車，由於貨車上滿載消防用鐵管，鐵管直接插入轎車內，賴男頭、胸遭重創，經消防隊員協助脫困後，送醫救治。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月24日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）24歲賴姓男子駕車行經苗栗市台13線大坪頂路段，不明原因突然偏離車道撞上停放路旁大貨車，由於貨車上滿載消防用鐵管，鐵管直接插入轎車內，導致賴姓男子受重傷送醫救治。

苗栗縣警察局苗栗分局第5組長宋明峰今天接受媒體聯訪表示，賴姓男子23日中午駕駛自小客車沿台13線，由南往北向苗栗市區方向行駛，行經南勢里路段時，不明原因偏離車道直接撞上由24歲黃姓男子駕駛停放於路旁的自用大貨車。

警方說，撞擊力道過大，貨車上載運的消防用管線，撞破自小客車擋風玻璃，插入車內，賴姓男子頭、胸遭重創，一度受困，經消防隊員協助脫困後，送醫救治。

黃姓男子告訴警方，原本載送消防用鐵管要前往工地，但中午工地休息，才停在路旁等待。

警方表示，雙方駕駛經酒測都未飲酒，詳細事故原因待進一步調查釐清。（編輯：李明宗）1120324

#宋明峰
#台13線
#苗栗縣警察局苗栗分局
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