台東知本溼地大火凌晨撲滅 保育團體憂生態浩劫

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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台東知本溼地昨天傍晚發生雜草火警，火勢在強風助長下延燒，直到今天凌晨1時許才撲滅；保育團體昨天上午才在此處進行環頸雉等鳥類棲地調查，正值繁殖季，憂心火災對生態傷害太大。

台東縣消防局表示，知本溼地雜草火警，今天凌晨1時許已完全撲滅，初估大火燃燒面積大約6公頃，詳細起火原因仍待調查。

荒野保護協會與台東縣野鳥學會昨天上午調查知本溪口灌叢有關環頸雉、黃鸝和台灣畫眉等保育鳥類生態，荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷告訴中央社記者，這項調查從2018年開始進行至今6年，今年紀錄環頸雉196隻，打破過去最高紀錄的135隻。

環頸雉、黃鸝和台灣畫眉是知本溪口灌叢草原引人注目的3種留鳥，2016年農委會發布的鳥類紅皮書，將環頸雉列為國家極度瀕危、台灣畫眉列為國家瀕危、黃鸝則列為國家易危，是必須關注的物種。

蘇雅婷指出，長期沒有下雨，溪流水位低，銀合歡強勢占據，不斷劣化的棲地狀態之外，這個季節正是繁殖季，有的昆蟲、爬行類、哺乳類和鳥類已經開始下蛋繁殖，死守幼雛的天性將導致悲劇，如果是稀有種，甚至可能造成區域性滅絕；昨天大火對生態傷害太大，知本溪口溼地火燒的頻度也太高，令人質疑管理不當、人為縱火的可能性。（編輯：陳仁華）1120327

保育團體26日上午才在知本溼地進行環頸雉等鳥類棲地調查。（荒野保護協會台東分會提供）