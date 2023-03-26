台東知本溼地大火 數公里外可見火光[影]

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（中央社記者李先鳳台東縣26日電）台東市知本溪岸溼地今天傍晚發生雜草火警，由於天乾物燥，加上風勢助長，火勢猛烈，數公里外都可看見火光，台東縣消防局表示，目前尚未控制火勢，燃燒面積待估算。

這起雜草火警，大火濃煙沖天，熊熊火光照亮天空，數公里外都可見。台東縣消防局已出動多部水車、人員前往搶救，包括知本、特搜、豐田車組，並通報台東大隊，共出動9車、消防人員16名，因水線不夠長，只能暫時在周邊警戒。

由於今天上午野鳥學會才在知本溼地進行調查，是環頸雉、黃鸝和台灣畫眉等保育鳥類的棲地，不料傍晚竟發生火警，讓學會成員及相關人士非常憂心。（編輯：謝雅竹）1120326

影片來源：CNA-南部地方組

台東市知本溪岸溼地26日傍晚發生雜草火警，濃煙密布，熊熊火光照亮天空，數公里外都可見。台東縣消防局已出動大批人車前往搶救，至晚間7時尚未控制火勢。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月26日